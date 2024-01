Vers une modification de la loi « fermetures dominicales obligatoires » des grandes surfaces

Photo : YONHAP News

En Corée du Sud, les grandes surfaces fermaient leurs portes tous les deuxième et les quatrième dimanches chaque mois en vertu de la loi relative aux fermetures obligatoires de ce types de commerces, entrée en vigueur en 2012.Suite à l'annonce du gouvernement, qui souhaite supprimer les fermetures dominicales obligatoires, l'arrondissement de Seocho a alors instauré des fermetures, non plus durant le week-end, mais en semaine. C’est une première dans la capitale.Plus précisément, l'arrondissement est le premier à profiter de la dérogation de la règle de deux fermetures dominicales obligatoires. Les fermetures pourront donc être organisées en semaine grâce à un accord entre les employeurs et leurs employés.Trois grandes surfaces et 31 superettes de l'arrondissement de Seocho fermeront ainsi leurs portes tous les deuxième et les quatrième mercredis de chaque mois. Les autres collectivités locales semblent elles aussi prêtes à procéder de la sorte.Si le gouvernement envisage de modifier la loi qui impose les fermetures en weekend, c'est pour booster la consommation dans les magasins physiques. Les consommateurs qui ne pouvaient pas s'y rendre en semaine sont favorables à cette modification. Mais il faudrait convaincre et soutenir les marchés traditionnels et les salariés des grandes surfaces qui seront obligés à travailler le weekend.