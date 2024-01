Rougeole : l’augmentation du nombre de malades nécessite le renforcement du contrôle

Photo : YONHAP News

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a alerté, la semaine dernière, sur la recrudescence massive des cas de rougeole en Europe. Elle s’étendrait jusqu’en Asie centrale.Alors que les chiffres grimpent en flèche partout dans le monde, la Corée du Sud n’est pas épargnée. Un nouveau cas a été détecté, ce mois-ci. Leur nombre s’élevait à huit en 2023. Notons que ces malades sont tous arrivés de l’étranger.Pour l’Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), de nombreux événements obligent à renforcer les contrôles. Il s’agit notamment des JO de la jeunesse d’hiver qui se tient dans la province de Gangwon, des prochaines vacances du Nouvel An lunaire qui débutent le 9 février et de la grande rentrée scolaire en mars. Elle a alors demandé à tous les hôpitaux et toutes les cliniques de quartier d’effectuer le test auprès de leurs patients qui rentrent de l’étranger et qui ont des symptômes douteux.Cette infection virale avait sévi entre 2000 et 2001 au pays du Matin clair, mais avait presque disparu grâce à une large campagne de vaccination.