Baisse de la natalité : 1/3 des crèches et écoles maternelles va disparaître d’ici 2028

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens font de moins en moins de bébés. Avec la baisse de la natalité, le nombre d’écoles diminue aussi. Selon un rapport publié, aujourd’hui, par le KICCE, l’Institut de garde d’enfants et d’éducation, on comptait 30 923 crèches et 8 562 écoles maternelles en 2022. A titre de comparaison : leur nombre s’élevait respectivement à 39 171 et à 9 021 quatre ans plus tôt.D’après ces prévisions, en 2028, le nombre cumulé des deux catégories d’établissements pour enfants sera de 26 637. C’est notamment dans les grandes villes qu’on verra moins de crèches ou d’écoles maternelles. Une baisse de 39,4 % est attendue à Busan et de 37,3 % à Séoul tout comme à Daegu.Alors, où envoyer les bambins après ces fermetures, surtout dans les régions rurales ? Le rapport conseille de créer une espace dans les écoles primaires et salles communales et y dépêcher des puériculteurs et enseignants.