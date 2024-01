Photo : YONHAP News

Ce mardi matin, le soleil brille sur le pays du Matin clair. Mais il laissera place aux nuages dans l’après-midi. Il faudra même s’attendre, selon Météo-Corée, à de la pluie dans le Jeolla du Sud et sur l’île méridionale de Jeju.Les températures matinales sont comprises entre -7°C à Chuncheon, la minimale, et 6°C à Jeju, la maximale. Il fait -2°C à Séoul et sur toute la côte est. Daejeon et Jeonju, elle, enregistrent respectivement -5 et -4°C.Cet après-midi, il fera entre 7 et 8°C dans toute la moitié nord du pays. Il fera entre 10 et 11°C dans la moitié sud et 9°C à Yeosu et Mokpo.