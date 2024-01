Washington renouvelle son engagement de défense de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Au Pentagone, après son porte-parole Patrick Ryder, c’est au tour de son adjointe Sabrina Singh de réaffirmer l’engagement indéfectible des Etats-Unis pour la défense de la Corée du Sud et du Japon.Interrogée lors d’un briefing hier sur les récents tirs d’essai de missiles de croisière stratégiques de Pyongyang, lancés depuis un sous-marin, la conseillère a répondu que Washington scrutait de près ces activités. Sans pour autant donner plus de précisions.Selon Singh, les USA sont clairs et constants, non seulement à propos des menaces militaires nord-coréennes, mais aussi à propos de leur engagement envers la sécurité de leurs deux principaux alliés d’Asie, qui reste solide comme le fer.La porte-parole adjointe du département de la Défense a également commenté le récent avertissement de la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères au ministre sud-coréen de la Défense. Pour elle, « les pays ayant les mêmes objectifs que les Etats-Unis font preuve de solidarité pour soutenir un pays démocratique et souverain envahi par son voisin ».Pour rappel, Maria Zakharova s’en est prise ce week-end à Shin Won-sik car il aurait « mentionné la nécessité d’une aide militaire directe de son pays à l’Ukraine, y compris les armes létales ». Elle a qualifié ces paroles de « propos imprudents susceptibles de faire s’effondrer les relations bilatérales ».