DGI : la Corée du Sud en tête du classement de l’OCDE pour la seconde fois

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud conserve sa première place au classement de l’indice de l’administration numérique (DGI), établi par l’Organisation de développement et de coopération économiques (OCDE). C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, son ministère de l’Intérieur. Il y a quatre ans déjà, le pays du Matin clair avait dominé la liste.L’institution basée à Paris a publié en 2019 son premier rapport sur le niveau de la transformation digitale du gouvernement et du secteur public de ses pays membres. Elle vient d’en présenter un deuxième pour 2023.Pour l’année dernière, l’OCDE a évalué 33 de ses pays membres et cinq Etats qui ne l’ont pas encore rejointe. Elle établit les notes à leur donner après avoir examiné six domaines, dont la conception numérique et le secteur public fondé sur les données.La Corée du Sud a alors obtenu un score de 0,935 point sur 1, 0,193 de plus qu’en 2019. Derrière elle viennent le Danemark, le Royaume-Uni, la Norvège et l’Australie.