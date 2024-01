Secrétaire général de l'Otan : si la Russie gagne, il est possible que la Corée du Nord et la Chine recourent à la force

Photo : YONHAP News

En visite à Washington pour discuter de l’aide à apporter à l’Ukraine, le secrétaire général de l'Otan a également été reçu hier par le secrétaire d’Etat. A l’issue de leur entretien, Jens Stoltenberg et Antony Blinken ont tenu une conférence de presse conjointe. L’occasion pour eux de s’intéresser une nouvelle fois à la guerre russo-ukrainienne.Le patron de l’Alliance atlantique a alors souligné qu’une « victoire de la Russie ne ferait qu’enhardir la Corée du Nord, la Chine et l’Iran », en mettant en garde contre l’éventuel usage de la force militaire par ces trois pays.Selon l’ancien Premier ministre norvégien, « c’est aussi une question directement liée à la sécurité de l’Europe et des Etats-Unis. Et l’aide à Kyiv contribuera aux intérêts de tous ». Il s’est aussi dit certain que les alliés de l’Otan, notamment les USA, poursuivront leur soutien à l’Etat envahi.