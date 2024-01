Yoon Suk-yeol promet la numérisation de 1 500 documents administratifs

Photo : YONHAP News

Le président de la République poursuit le débat avec les représentants de ses concitoyens sur leur vie quotidienne.Aujourd’hui, pour sa septième séance, les discussions se sont déroulées dans un espace pour les startups, situé à Pangyo Techno Valley, en banlieue sud de Séoul, surnommé la « Silicon Valley sud-coréenne ». Le choix du lieu n’est pas anodin, puisque le débat avait pour thème « le numérique donnant-donnant et la protection des droits et des intérêts du peuple ».A cette occasion, Yoon Suk-yeol a fait plusieurs annonces. Il a entre autres promis de numériser pas moins de 1 500 documents administratifs au cours des trois prochaines années, dont 420 d’ici la fin 2024. Pour le chef de l’Etat, une telle transformation digitale permettra notamment aux autoentrepreneurs et aux patrons de TPE d’alléger leur fardeau administratif.Le dirigeant s’est également engagé à offrir aux sud-Coréens des services administratifs désormais taillés sur mesure à leurs besoins, et ce en rassemblant toutes les informations et les données dispersées dans l’ensemble des ministères.Le président Yoon a par ailleurs affiché sa volonté de faire en sorte que son gouvernement renforce son rôle pour mieux protéger les consommateurs des jeux vidéo, en qualifiant cette filière d’industrie emblématique de convergence numérique.Enfin, s’agissant de la téléconsultation médicale, que le gouvernement expérimente actuellement, le locataire du Bureau de Yongsan a annoncé qu’il ferait de son mieux pour faire prendre en considération les problèmes posés dans la révision en vue des lois concernées, avant de la généraliser.