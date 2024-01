Le retour des touristes étrangers s’est confirmé en 2023

Photo : YONHAP News

Bonne nouvelle pour les professionnels du secteur. Les touristes étrangers sont de retour. L’an dernier, leur nombre a retrouvé 63 % du niveau d’avant la pandémie de coronavirus, selon les données communiquées aujourd’hui par l’Office national du tourisme (KNTO).Pour être précis, en 2023, un peu plus de 11 millions de voyageurs étrangers ont foulé le sol sud-coréen. Ces chiffres sont comparables aux 3,2 millions en 2022, aux seulement 970 000 en 2021, aux 2,5 millions l’année précédente et aux 17,5 millions en 2019.Avec plus de 2,3 millions de visiteurs, les Japonais représentaient la clientèle la plus importante, et ce devant les Chinois, les Américains, les Taïwanais et les Vietnamiens.Egalement l’année dernière, quelque 22,7 millions de sud-Coréens ont voyagé à l’étranger, soit 79 % du niveau d’avant Covid-19.A noter aussi que les recettes et les dépenses du tourisme international ont atteint 13,5 milliards et 22,3 milliards de dollars respectivement.