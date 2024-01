Drame d’Itaewon : Yoon Suk-yeol met son veto sur la loi spéciale

Photo : YONHAP News

Le président de la République a finalement exercé son droit de veto sur la loi spéciale relative au drame d’Itaewon, ce quartier à Séoul, où 159 personnes sont mortes dans une bousculade lors des célébrations d’Halloween. C’était en octobre 2022.De fait, Yoon Suk-yeol a validé cet après-midi la décision en ce sens prise en conseil des ministres plus tôt dans la journée. Conformément à cela, les députés devront débattre à nouveau sur la législation qu’ils avaient pourtant adoptée le 9 janvier. La formation au pouvoir (PPP) avait alors boycotté le vote.Le texte prévoit d’élucider la cause exacte de la catastrophe, de garantir les droits de ses victimes et de mettre en place les mesures visant à empêcher de nouveaux accidents de la sorte de se produire.Pourtant, le camp présidentiel refuse à la législation proposée à l’origine par l’opposition. Les propos du Premier ministre en témoignent. En présidant le conseil d’aujourd’hui, Han Duck-soo a affirmé qu’elle risquait d’être contraire à la Constitution, et que l’impartialité ainsi que la neutralité pourraient être menacées aussi dans la nomination des membres d’un comité d’enquête qui verra le jour pour faire la lumière sur les origines du drame.L’administration de Yoon Suk-yeol a cependant promis de mettre sur pied un comité distinct dans les plus brefs délais, chargé de dédommager les victimes et leurs familles.Depuis sa prise de fonction, le chef de l’Etat a utilisé cette arme qu’est le veto pour un total de neuf propositions de loi.