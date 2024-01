Photo : YONHAP News

Ce mercredi, le pays du Matin clair se réveille avec un mercure positif, sauf à Chuncheon. Quelques gouttes tomberont aussi dans le Jeolla et dans les alentours de Daegu ce matin. Cet après-midi, c’est toute la moitié sud sera sous la grisaille.Les températures matinales sont comprises entre -5°C à Chuncheon, la minimale, et 12°C à Jeju, la maximale. Il fait 0°C dans quasiment toute la moitié nord et c’est dans le sud que le mercure se voit grimper. En effet, il fait 3°C à Ulsan et 6°C à Busan, Mokpo et Yeosu.Cet après-midi, les prédictions de Météo-Corée annoncent entre 9 et 11°C sur la grande majorité du territoire. Il fera plus chaud, une fois de plus, sur la côte sud, avec 14°C à Busan et jusqu’à 16°C sur l’île méridionale de Jeju.