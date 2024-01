FMI : l’économie sud-coréenne devrait croître de 2,3 % en 2024

Photo : YONHAP News

Le Fonds monétaire international (FMI) a révisé mardi sa prévision de croissance 2024 pour la Corée du Sud. Il l’a anticipé à 2,3 %, soit une hausse de 0,1 point par rapport à son estimation d’octobre dernier.L’Organisation de développement et de coopération économiques (OCDE) a, elle, prévu que le pays du Matin clair croîtrait aussi de 2,3 %. Le gouvernement sud-coréen et la Banque de Corée (BOK) ont, eux, estimé que le chiffre devrait s’élever à 2,2 et à 2,1 %.Quant à l’économie mondiale, l’institution internationale s’attend à une croissance de 3,1 %, relevant sa précédente prévision de 0,2 point. Elle a expliqué qu’une tendance haussière stable de croissance et la baisse des prix permettraient probablement un « atterrissage en douceur ». Avant d’ajouter qu’il faudrait assouplir les politiques monétaires au moment approprié.Par pays, le FMI a revu sa prévision de croissance américaine, de 1,5 à 2,1 %. Selon lui, la Chine devrait atteindre une croissance de 4,6 % cette année, soit une progression de 0,4 point par rapport à la précédente estimation de l’institution basée à Washington.