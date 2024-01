Samsung Electronics : baisse de 34,4 % de son bénéfice d’exploitation au 4e trimestre 2023

Photo : YONHAP News

Samsung Electronics a enregistré une baisse de 34,4 % de son bénéfice d’exploitation au quatrième trimestre de 2023, sur un rythme trimestriel, avec 2 824,7 milliards de wons, soit 1,95 milliard d’euros. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 68 000 milliards de wons, ou 47 milliards d'euros.Pourtant, grâce aux effets de la baisse de production des puces mémoire et au ralentissement de la baisse des prix, son déficit trimestriel était inférieur à celui de la période précédente. Cependant, sa perte cumulée depuis le début de 2023 s’est établie à 14 880 milliards de wons, l’équivalent de 10,3 milliards d’euros.Néanmoins, concernant les DRAM, la société a présenté un excédent. C’est une première en un an. Les sociétés boursières sud-coréennes estiment, de leur côté, que Samsung Electronics aurait affiché un excédent de près de 1 000 milliards de wons, ou 692 millions d’euros, dans le domaine des DRAM.Samsung Electronics a déclaré que, malgré de mauvais résultats d’exploitation, elle s’était concentrée sur les investissements dans la R&D et les installations. En effet, l'entreprise a versé 7 550 milliards de wons, ou 5,22 milliards d’euros, dans la R&D au quatrième trimestre de l’an dernier. C’est une somme record pour elle sur un trimestre.