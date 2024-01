Lee Jae-myung : le gouvernement ne cherche qu’à éliminer ses ennemis politiques

Photo : YONHAP News

Le patron du Minjoo, la première formation de l’opposition de centre-gauche, a déclaré ce matin qu’il remportera les élections législatives et surmontera les crises politiques causées par le gouvernement.Lors de la conférence de presse du Nouvel an, Lee Jae-myung a souligné que, ces deux dernières années, l’exécutif n’a cherché qu’à éliminer ses ennemis politiques. Et ce, sans tenir compte de la volonté de ses concitoyens. Il a déclaré que la Corée du Sud faisait face à quatre ébranlements : les difficultés de la vie quotidienne, la menace contre la paix, le faible taux de natalité et la crise de la démocratie. Pourtant, le plus grave, d’après lui, reste le fait que le gouvernement aggrave ces problèmes au lieu de les résoudre.Le chef du Minjoo a critiqué le président de la République Yoon Suk-yeol. Il l’accuse notamment de lancer une guerre idéologique et de diviser l’opinion publique. Pour s’attaquer aux problèmes de faible taux de natalité, il a proposé l’adoption d’un « revenu de base de naissance ». Il a aussi insisté sur la nécessité d’élaborer des mesures d’aide financière globale, y compris les frais d’études, si nécessaire.Par ailleurs, le candidat à la dernière présidentielle a déploré les nouvelles bravades de la Corée du Nord. Il a critiqué son dirigeant Kim Jong-un, l’accusant de délaisser la réunification et de laisser ses habitants mourir. Avant de finir, il a demandé au gouvernement sud-coréen de réinstaurer des lignes de communication entre Séoul et Pyongyang afin d’empêcher tout conflit armé direct.