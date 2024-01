Production industrielle : hausse de 0,7 % en 2023

Photo : YONHAP News

La production industrielle a augmenté de 0,7 % pour s’élever à 110,9 en 2023. Il s’agit d’une hausse de 0,7 % sur un an. C’est ce que révèlent les données publiées aujourd’hui par l'Institut national des statistiques (Kostat).Par secteur, la production dans les industries minière et manufacturière s’est rétrécie de 3,8 %. Principale raison : les domaines des pièces détachées électroniques et des semi-conducteurs ont vu leur production reculer. Le secteur des services a affiché, lui, une hausse de 2,9 % de sa production. Concernant la consommation, les ventes au détail ont reculé de 1,4 % en glissement annuel. Il s’agit d’une baisse pour la deuxième année consécutive. Quant aux investissements dans les équipements, le pays du Matin clair les ont vus se rétracter de 5,5 % sur un an.En décembre dernier, l'indice général de la production industrielle a progressé de 0,3 % en glissement mensuel pour atteindre 112,2. Pourtant, la consommation a baissé de 0,8 % en raison de la diminution des ventes des produits alimentaires, des boissons, ainsi que des appareils de télécommunication.