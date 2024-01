Les importations des produits alimentaires japonais augmentent de 14 %

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a importé, en 2023, des produits agricoles, maritimes et alimentaires japonais à hauteur de 687,6 milliards de wons, soit 476 millions d’euros. Ce chiffre a bondi de 14,1 % sur un an. Et ce malgré le rejet controversé des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima.Selon les chiffres publiés aujourd’hui par le ministère de l'Agriculture, des Forêts et des Pêches du Japon, le pays du Matin clair est arrivé cinquième en termes de montant des importations des produits nippons, derrière la Chine, Hong Kong, les Etats-Unis et Taïwan.Cette hausse s’explique notamment par une forte augmentation des achats de bières japonaises. A en croire à l'Institut national des statistiques (Kostat), le montant des importations de cette boisson est monté en flèche l’année 2023. Il a bondi de 283,3 % en glissement annuel.