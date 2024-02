Météo : un jeudi nuageux

Photo : YONHAP News

Ce jeudi, il fait doux mais nuageux au pays du Matin clair. De la pluie est même prévue dans certaines régions, notamment dans le Jeolla du Sud et à Busan.Les températures matinales sont comprises entre -3°C à Séoul et 11°C à Jeju. Il fait entre 0 et -1°C dans la moitié nord. Les régions du sud, quant à elles, enregistrent un mercure des plus agréables pour la saison. Il fait 7°C à Busan, et 6°C à Yeosu et Ulsan.Cet après-midi, les prédictions de Météo-Corée annoncent des températures comprises entre 7 et 9°C sur tout le territoire, à l’exception de Mokpo où il fera plus frais, 4°C.Aujourd’hui, il est également recommandé de porter un masque lors des déplacements en extérieur. La qualité de l’air est mauvaise, due à une grande concentration de particules fines dans l’atmosphère.