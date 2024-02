Les exportations continuent leur rebond pour le quatrième mois consécutif

Photo : YONHAP News

Les exportateurs peuvent désormais se frotter les mains. En janvier aussi, les exportations ont bondi, selon les données communiquées aujourd’hui par le ministère de l’Industrie et du Commerce.Le mois dernier, les ventes de produits « made in Korea » à l’étranger ont en effet grimpé de 18 % en glissement annuel, à 54,7 milliards de dollars. Elles ont été dopées par l’augmentation de la demande de treize des quinze moteurs de la machine exportatrice de la Corée du Sud, avec les semi-conducteurs et les automobiles en tête. Les puces électroniques et les véhicules ont ainsi vu leurs expéditions progresser de 56 et de 25 % respectivement. Les exportations se portent donc mieux pour le quatrième mois consécutif.A l’inverse, les importations ont fléchi de 7,8 % sur un an, pour s’établir à 54,4 milliards de dollars. Ce qui pourrait s’expliquer notamment par le recul des achats du gaz (-42 %) et du charbon (-8 %).Le pays a donc affiché un excédent commercial de 300 millions de dollars le mois dernier, son huitième surplus consécutif depuis juin dernier.