Tensions intercoréennes : Moscou pointe du doigt la responsabilité de Washington

Photo : YONHAP News

Moscou rejette sur Washington la responsabilité de la nouvelle escalade des tensions entre les deux Corées.Dans un communiqué publié hier, le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que « la dégradation de la situation dans la péninsule tient aux mesures provocatrices prises par les Etats-Unis et leurs alliés ». Les exercices militaires près du pays communiste en mobilisant des porte-avions à propulsion nucléaire, selon lui, en font partie. Et d’ajouter que la crispation des tensions dans cette partie constitue une menace pour la sécurité et la stabilité de tous les pays d’Asie du Nord-est.La diplomatie russe a également reproché aux USA et aux autres pays occidentaux d’attribuer à Pyongyang la responsabilité des tensions dans la péninsule comme en Asie du Nord-est, en qualifiant cela d’« une habitude de longue date ».Le Kremlin a ainsi défendu son allié nord-coréen, qui selon lui, continue de prendre des « mesures raisonnables » en vue de se protéger contre les provocations incessantes et conjointes de Washington, Séoul et Tokyo. Avant d’enjoindre l’administration Biden à revenir sur sa politique « irresponsable et dangereuse ».