Le dépistage des drogues pour l'enrôlement militaire commence cette année

Photo : KBS News

Les examens médicaux pour la conscription militaire 2024 ont commencé dans tout le pays au sein des bureaux locaux. Les personnes nées à partir de 2005 peuvent les passer, et au total, 220 000 personnes sont concernées.Jusqu'à l'année dernière, l'Indice de Masse Corporelle (IMC) devait être inférieur à 35 pour que l’individu soit éligible à l’inscription. Cependant, à partir de cette année, ceux dont l'IMC est d’au moins 40, à savoir en état d’obésité sévère, seront classés en troisième catégorie pour le service actif.Pour les « transgenres féminines », les individus de sexe masculin dont l'identité de genre est féminine, si elles n’ont pas suivi un traitement hormonal féminin pendant plus de 6 mois, elles seront classées dans la quatrième catégorie de service de supplément et seront affectées au service communautaire.Les troubles mentaux tels que la dépression et les troubles anxieux seront, eux, soumis à des critères de dépistage plus stricts, avec une évaluation psychologique approfondie de quatre niveaux.À partir de juillet, tous les candidats seront soumis à des tests de dépistage de drogues. Jusqu'à présent, seules les personnes déclarant ayant été consommatrices ou celles envoyées par un médecin spécialisé militaire étaient soumises à ces tests.Les participants à l’examen de conscription dans l'armée peuvent choisir la date et le lieu de leurs épreuves directement via le site Web et l'application mobile du bureau militaire.