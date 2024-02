Semi-conducteurs : les entreprises américaines réclament des restrictions d’exportation multilatérale vers la Chine

Photo : YONHAP News

Les fabricants américains de semi-conducteurs mettent la pression à leur gouvernement en lui demandant d’interdire aussi aux entreprises sud-coréennes et japonaises de vendre leurs équipements haut de gamme vers la Chine.Si leur demande est acceptée, le pays du Matin clair devra suivre Washington sur le contrôle des exportations de semi-conducteurs vers l’empire du Milieu.De fait, c’est l'Association de l'industrie des semi-conducteurs (SIA) qui a formulé une telle revendication. Pour cela, elle a présenté le 17 janvier un avis au Bureau de l’industrie et de la sécurité (BIS) du département du Commerce.Selon les professionnels de l’industrie américaine, leurs concurrents de cinq pays - la Corée du Sud, le Japon, Taïwan, Israël et les Pays-Bas - sont relativement moins exposés aux restrictions à l’exportation des Etats-Unis vers le géant asiatique. Cela risque d’affaiblir à terme la compétitivité des entreprises américaines.