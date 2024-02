Le Hangang river bus va être lancé en octobre

Photo : KBS News

Le Hangang river bus, un bateau-bus qui relie les principaux sites de Séoul, en naviguant sur le fleuve Han, va être lancé en octobre. C’est ce qu’a annoncé, hier, le maire de la capitale sud-coréenne.Lors d’une conférence de presse, Oh Se-hoon a expliqué que huit navettes fluviales vont circuler sur la rivière pour s’arrêter à sept arrêts : Magok, Mangwon, Yeouido, Jamwon, Oksu, Ttukseom et enfin Jamsil. Ce sont tous des sites déjà très fréquentés lors des heures de pointe par des employés de bureau et étudiants ou par des touristes.Le trajet Jamsil-Yeouido, par exemple, durera 30 minutes, alors qu’en métro, il faut compter environ une heure.En semaine, le premier bateau-bus doit partir à 6h30 du matin pour terminer son service à 22h30. Quant au week-end, les utilisateurs devront patienter un peu plus, puisqu’il ne démarrera qu’à 9h30. Le tarif est de 3 000 wons, une somme équivalente à 2 euros.La municipalité envisage d’augmenter l’année prochaine le nombre de stations, tout comme celui des navettes et ce, en tenant compte de l’évolution de l’affluence des passagers.