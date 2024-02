Visite prévue d’une délégation nord-coréenne à la chambre basse russe

Photo : YONHAP News

Une délégation nord-coréenne va visiter la chambre basse de la Russie, le 13 février. Des représentants de la Douma prévoient, de leur côté, de se rendre en Corée du Nord le mois prochain. C’est ce qu’a annoncé jeudi le député russe Kazbek Taysayev à l’agence de presse russe RIA Novosti.Dmitry Novikov, vice-président du comité des affaires étrangères de la Douma, avait précédemment déclaré que Pyongyang, Pékin et la Havane étaient prioritaires pour les visites de délégations de la chambre de basse russe cette année.Pour rappel, le mois dernier, la ministre nord-coréenne des Affaires étrangères, Choe Son-hui, a officiellement visité la Russie. Elle a alors rencontré le président Vladimir Poutine et son homologue Sergueï Lavrov.Encore quelques mois plus tôt, en septembre 2023, le numéro un russe avait accepté l’invitation du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un à visiter le royaume ermite. Cela s’est produit après leur sommet à la base spatiale de Vostotchny en Russie. Le Kremlin a indiqué que le calendrier de cette visite était en cours de coordination. Mais il a précisé qu’aucune visite n’était pas prévue avant la présidentielle de mars.