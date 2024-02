Photo : YONHAP News

Pour ce premier vendredi du mois de février, il fait doux mais gris au pays du Matin clair. Cette météo devrait d’ailleurs se poursuivre durant tout le week-end.Les températures matinales sont comprises entre 0°C à Séoul et 9°C sur l’île méridionale de Jeju, qui bénéficie comme toujours d’un microclimat. En effet, sur la majorité sur territoire, il ne fait en réalité pas aussi chaud et le mercure reste entre 1 et 3°C.Cet après-midi, il fera entre 5 et 10°C, dont 6°C à Séoul, 7°C à Andong, 8°C dans le Jeolla et 10°C à Busan. Jeju enregistrera la maximale avec 12°C.