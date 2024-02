Yoon va dévoiler sa politique 2024 à travers un entretien exclusif avec un média

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol devrait révéler, le 7 février, la direction de son administration pour l’année 2024. Et ce lors d’une entrevue exclusive du Nouvel an avec un média. C’est ce qu’a annoncé, hier, un responsable du Bureau présidentiel de Yongsan lors d’un entretien téléphonique avec l’agence de presse Yonhap. L’interview du chef de l’Etat sera, à priori, enregistrée à l’avance et diffusée sur la KBS.A cette occasion, le président de la République devrait présenter ses plans pour la troisième année de son mandat. Egalement, il est fort probable qu’il aborde lui-même la controverse dans laquelle se trouve son épouse actuellement. En effet, Kim Keon-hee est impliquée dans une affaire de réception inappropriée d’un sac à main de luxe. Peut-être présentera-t-il des mesures complémentaires institutionnelles relatives à ce scandale.Yoon n’a pas tenu de conférence de presse depuis celle des 100 jours de son entrée en fonction le 17 août 2022. L’année dernière, lors du Nouvel an, il avait révélé sa politique à l’occasion d’une entrevue exclusive avec le quotidien conservateur Chosun.