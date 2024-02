Véhicules écologiques : plus de 550 000 ventes en 2023

Photo : YONHAP News

En 2023, les ventes de véhicules écologiques sur le marché sud-coréen ont enregistré 558 112 unités. Cela concerne les engins hybrides, électriques et à pile à combustible à hydrogène. Il s’agit d’une augmentation de 24,3 % par rapport à 2022. C’est la première fois que les ventes annuelles de ce type de véhicules dépassent les 500 000. Mais cette popularité croissante n’est pas un phénomène épisodique. En effet, ces trois dernières années, les ventes ont continué d’augmenter : plus de 100 000 unités chaque année.Justement, en 2021, 2022 et 2023, le nombre de ventes de voitures « vertes » sud-coréennes a largement surpassé celui des importées. La part du marché domestique des premières est passée de 61,2 % en 2021 à 67,1 % l’année suivante, avant d’atteindre 71,7 % l’année dernière.Concernant les voitures électriques, leurs ventes ont atteint 162 507 en 2023. C’est 2 000 de moins qu’en 2022. Un recul donc. Cependant, lorsque l’on regarde les parts du marché de celles importées, les ventes sont en hausses. Elles sont passées de 25,8 en 2021 à 29,2 % l’an dernier. Au contraire, la part des sud-coréennes a, elle, légèrement diminué, passant de 74,2 à 70,8 % sur la même période.En ce qui concerne les véhicules à pile à combustible à hydrogène, tous ceux qui ont été vendus l'année dernière sur le marché domestique étaient « made in Korea ». Leur nombre s’élevait à 4 707, en baisse par rapport aux 8 524 de 2022.Par ailleurs, le nombre total de véhicules vendus en 2023 sur le marché intérieur a atteint 1 749 729 unités. C’est une progression de 3,9 % par rapport à l'année précédente. Cela marque un rebond de la demande intérieure pour la première fois depuis 2021. Pour information, le plus grand volume de ventes annuelles avait été enregistré en 2020 avec 1 905 972 unités.