Prix à la consommation : hausse de 2,8 % en janvier

Photo : KBS News

Les prix à la consommation du mois dernier ont augmenté de 2,8 % par rapport à janvier 2023. C’est la première fois depuis juillet de l’année dernière que le taux d’inflation des prix à la consommation est descendu en dessous de 3 %. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, l’Institut national des statistiques (Kostat).Par catégorie, les prix des produits agricoles, d'élevage et de pêche ont augmenté de 8 % en glissement annuel. Il s’agit d’une croissance plus importante qu’en décembre dernier, qui était de 7,7 %. Par contre, ceux des produits pétroliers ont diminué de 5 %. Quant aux prix de la restauration hors domicile, ils ont progressé de 4,3 %, soit une légère diminution par rapport à décembre dernier avec 4,4 %.L’indice des prix à la consommation hors aliments et énergie, utilisé par l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), s’est accru de 2,5 % par rapport à l’année dernière à la même période. Il s’agit de la plus faible hausse depuis décembre 2021. Celui concernant la consommation hors produits agricoles et pétroliers a, lui, augmenté de 2,6 %. C’est son niveau le plus bas en 26 mois. Quant à l’indice des prix de la vie quotidienne, qui prend en compte les articles fréquemment achetés et qui est donc proche de l'inflation ressentie, a enregistré une hausse de 3,4 %.Le vice-Premier ministre à l’Economie, Choi Sang-mok, a anticipé une nouvelle augmentation d'environ 3 % des prix en février et mars. Il a cité comme facteur de cette croissance l’instabilité récente au Moyen-Orient : cette dernière a entraîné une nouvelle hausse des prix internationaux du pétrole jusqu’à atteindre les 80 dollars le baril.