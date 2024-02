Pyongyang : le développement nucléaire est indispensable pour l’équilibre et la stabilité du monde

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord a fustigé les Etats-Unis pour leur projet de déployer à nouveau leurs armes nucléaires au Royaume-Uni. L'agence de presse nord-coréenne KCNA a en effet publié, aujourd’hui, une chronique de Ri Ji-song, chercheur de l’Association d’études en politique internationale. Selon cet écrit, le renforcement des capacités nucléaires de Washington en Europe augmenterait le risque d’une guerre atomique. D’après lui, le plus dangereux est qu’il compte également faire entrer des armes nucléaires dans la région Asie-Pacifique.Toujours selon le chercheur, l’île américaine de Guam abrite le bombardier stratégique furtif B-2 capable de s’équiper de la bombe B61-12. Beaucoup prévoient que cette dernière pourrait être utilisées pour les opérations dans la péninsule coréenne à l'avenir. Il a déclaré qu’un tel mouvement fait de l’Asie-pacifique la région la plus dangereuse au monde.Ri a précisé que les efforts menés par la Corée du Nord pour dissuader la guerre nucléaire sont indispensables afin de contrer la provocation des USA et de ses alliés et de maintenir l’équilibre stratégique et de la stabilité du monde.Pour rappel, la semaine dernière, le quotidien britannique The Times avait rapporté que Washington projetait de déployer des B61-12 dans une base aérienne en Angleterre.