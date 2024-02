Séoul-Washington : premier exercice conjoint de 2024 pour les armées de terre

Photo : YONHAP News

Les armées de terre de la Corée du Sud et des Etats-Unis ont effectué leur première manœuvre militaire spéciale conjointe de l’année. Selon l’armée sud-coréenne, cet exercice s’est déroulé du 22 janvier à aujourd’hui au champ d'entraînement Rodriguez à Pocheon dans la province de Gyeonggi. Les forces spéciales des deux pays y ont participé : du côté sud-coréen, le bataillon Polaire sous le commandement des opérations spéciales de l'armée, et du côté américain, les forces spéciales de l’armée connues sous leur surnom de « Green Berets », qui opèrent dans l’Indopacifique.Pendant dix jours, ces militaires ont effectué sept missions tactiques, y compris la reconnaissance spéciale et les opérations aériennes de guidage de tir. Ils se sont également concentrés sur le perfectionnement des compétences au combat d’équipe.