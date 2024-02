Etats-Unis : dépôt d’un projet de loi pour les retrouvailles des familles séparées par la guerre de Corée

Photo : YONHAP News

A la Chambre des représentants aux Etats-Unis, a été déposé hier un projet de loi visant à créer la liste des Américains d’origine coréenne ayant un membre de famille en Corée du Nord. La députée démocrate Jennifer Wexton et la républicaine d’origine coréenne Michelle Eun-joo Steel ont adopté cette démarche conjointement.Si le texte est entériné, cette liste sera utilisée pour retrouver des familles séparées par la guerre de Corée. Les personnes décédées seront-elles aussi enregistrées dans ce document. Pour la gestion de ce dernier, un million de dollars de budget sera alloué au département d’Etat. Son secrétaire aura pour obligation de prendre des mesures nécessaires pour la rencontre de ces familles et pour avoir un dialogue constructif avec Pyongyang. Aussi, il devra s’entretenir avec Séoul sur la question.Les USA ont déjà légiféré sur ces retrouvailles en 2022, mais aucun projet n’avait vraiment abouti. Depuis 2000, les deux Corées ont organisé plus de vingt réunions, mais les individus n’étant pas sud-Coréens en avaient été exclus.