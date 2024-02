Chef du Commandement Indo-Pacifique : la dissuasion étendue est primordiale

Photo : YONHAP News

Samuel Paparo, nommé à la tête du Commandement Indo-Pacifique des Etats-Unis, a souligné que fournir la dissuasion élargie américaine à la Corée du Sud est absolument essentiel pour contrer le Nord. Il a tenu ce propos, hier, lors d'une audience de confirmation devant la Commission des forces armées du Sénat. Il a ajouté qu’il resterait attentif au développement de la capacité nucléaire de Pyongyang au cours de son mandat.Paparo, actuellement commandant de la flotte du Pacifique, a déclaré que Séoul constituait le pivot de la paix, de la stabilité et de la sécurité dans la région, et que Washington poursuivait la dénucléarisation de la péninsule coréenne.Le candidat a également exprimé de profondes préoccupations concernant le renforcement des échanges militaires Pyongyang-Moscou, affirmant que cela va à l’encontre des principes de paix mondiale. Décrivant leurs liens comme symbiotiques, il a expliqué que la Corée du Nord achemine des armes conventionnelles à la Russie, alors que celle-ci lui accorde des ressources, voire de la technologie de pointe, échappant aux sanctions.En ce qui concerne la Chine, il l’a évaluée comme le seul concurrent des USA à avoir la volonté et la capacité de rétablir l’ordre international selon leurs préférences autocrates, précisant que le Pentagone se préparerait afin de venir en aide à Taïwan.