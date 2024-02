Nouvel An lunaire : plus de 60 % des entreprises distribueront des primes à leurs employés

Photo : YONHAP News

Plus de six entreprises de plus de cinq employés sur dix distribueront cette année une prime de Seollal au pays du Matin clair. Plus précisément, c’est 66,2 % des 715 firmes de cette catégorie. Cependant, c’est un pourcentage en baisse de 0,8 point par rapport à l'an dernier.Selon les statistiques rendues publiques hier par la Fédération des entreprises de Corée (KEF), presque 76 % des firmes qui ont plus de 300 salariés envisagent cette gratification accordée à l'occasion du Nouvel an lunaire. Tandis que, seules 64,8 % de leurs consœurs avec moins de 300 employés ont prévu de la distribuer.Par modalité de versement, 64,3 % opteront pour la forme de prime régulière tandis que 31,2 % choisiront la prime spéciale. Les 4,5 % restants délivreront les deux primes en même temps. La plupart des employés concernés auront une commission dont le montant est similaire à celui de 2023. Cependant, 7,4 % des salariés recevront plus cette année et 4,3 % verront la verront réduite.Quant au nombre de jours de congé, 85,7 % des entreprises fermeront leurs portes du 9 au 12 février. Autrement dit, pendant tous les jours du congé de Seollal.Concernant les observations de la conjoncture économique maintenant. La moitié des sociétés ont constaté une baisse de l’activité aux alentours du Nouvel an lunaire par rapport à l’année dernière. L’autre grande moitié n’a, elle, pas vu de grands changements. Seules 5,8 % des interrogées ont annoncé qu’elles avaient observé un pic de leur activité.Enfin, la dernière question qui a été posée aux entreprises fut la suivante : quels sont les facteurs qui risquent de freiner l’évolution de la marge d’exploitation ? A cela, la demande en berne représente 57,1 % des réponses. La hausse des prix des matières premières, quant à elle, s’impose à 51,4 %. Viennent ensuite la main d'œuvre (50,6 %) et les frais financiers (25,4 %).