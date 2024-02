Météo : précipitations sur tout le territoire

Photo : YONHAP News

En ce premier lundi du mois de février, Météo-Corée prévoit des précipitations sur l’ensemble du territoire. En effet, sur le chemin du travail ce matin, les Séouliens ont déplié leur parapluie pour s’abriter des quelques gouttes qui sont tombées. Selon les régions et les températures, ce sont même des flocons qui ont été annoncés.Les températures matinales varient entre 2°C à Chuncheon et 11°C sur l’île méridionale de Jeju. Il fait 3°C à Séoul, 4°C dans les régions intérieures et 6°C dans le Jeolla et plus généralement sur la côte sud.Cet après-midi, le mercure variera entre 4 et 14°C. Il fera entre 2 et 5°C dans toute la moitié nord du pays. La moitié sud, quant à elle, enregistrera des températures allant de 7 à 9°C. La maximale sera, là encore, pour Jeju.