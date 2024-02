La part des chiffres d'affaire des entreprises sud-coréennes générés à l'étranger diminue en cinq ans

Photo : YONHAP News

Les chiffres d'affaire générés à l'étranger par les dix premières entreprises sud-coréennes ont légèrement diminué par rapport à 2018. C’est ce qu’a annoncé la Fédération des industries de Corée (FKI) qui a rendu publique, hier, son étude sur l'évolution de cette proportion entre chaque trimestre de 2018 et ceux de 2023. Elle prend en compte les résultats des dix premiers groupes du pays, dont Samsung Electronics, Hyundai Motor, LG Electronics et SK Hynix.De janvier à septembre 2023, ces dix firmes ont enregistré 616 832,6 milliards de wons de chiffres d'affaire, soit environ 428 milliards d'euros. 421 112,2 milliards de wons viennent de l'étranger, une somme équivalente à 292,2 milliards d'euros. Alors, la part générée à l’extérieur du pays est de 68,3 %. C’est 3,7 % de moins qu'en 2018.Le plus grand recul a été enregistré en Chine, où ces chiffres ont diminué en cinq ans de 23 386,3 milliards de wons, soit un peu plus de 16,2 milliards d'euros. La part de la Chine dans le commerce extérieur de ces entreprises est ainsi passé de 12 % à 5,4 %.Selon la FKI, le rétrécissement de cette proportion est dû à la baisse du pouvoir d'achat des consommateurs chinois, impacté par la récession prolongée du l'empire du Milieu. Cela est également dû à la hausse de la vente des produits chinois dans leur marché, grâce au développement de la capacité technologique des entreprises locales. Cette mauvaise performance est aussi étroitement liée à la diminution des exportations sud-coréennes vers la Chine de manière générale. En effet, ces dernières ont atteint l'an dernier 124,8 milliards de dollars, soit 19,9 % de moins qu’en 2022 et 23 % de moins qu’en 2018.La balance commerciale du pays du Matin clair avec la Chine a été déficitaire de 18 milliards de dollars l'an dernier. Elle est ainsi devenue la première année enregistrant un déficit dans ce domaine en 31 ans.Il est pourtant à noter que la baisse de la vente en Chine ne concerne pas que les entreprises sud-coréennes. A titre d'exemple, le chiffre d'affaire d'Apple du quatrième trimestre 2023 a lui aussi reculé de 12,9 % en glissement annuel.