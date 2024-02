Yoon Suk-yeol entend élargir le système de garde d’enfants « Educare »

Photo : YONHAP News

Le président de la République a tenu, ce matin, une sixième discussion sur les questions de la vie de la population à l’école primaire Sinwoo, à Hanam, dans la province de Gyeonggi. La réunion portait sur l’« Educare », un système de garde d’enfants les matins et soirs, avant et après leurs cours réguliers.Yoon Suk-yeol a réitéré que l’Etat doit s’occuper de la jeunesse, et a rappelé sa promesse de prendre en charge ses soins et son éducation. Il a déclaré que son gouvernement avait désigné ces deux axes comme une affaire d’Etat. Il a ajouté ensuite que dans une société démocratique, l’enseignement public, c’est-à-dire les écoles, doit être au cœur de l’éducation.Pour ce faire, le numéro un sud-coréen compte mettre en œuvre l’« Educare » dans 2 000 établissements scolaires avant la fin du premier semestre. Ce système devrait ensuite être appliqué à toutes les autres écoles avant la fin de l’année. Yoon a expliqué que ses horaires de service seraient prolongées jusqu’à 20 heures selon les conditions de chaque région. Il a aussi fait part de son ambition d’élargir les projets d’allègement des charges des parents.Avant de conclure, le chef de l'Etat a souligné que la communauté entière est responsable de la garde des enfants, et pas seulement les parents. Pour lui, non seulement l’Etat et les collectivités locales, mais aussi lui-même, en tant que président, ont l’obligation de s’en occuper.