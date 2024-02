Défense : Séoul signe un MOU sur la coopération avec Riyad

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a signé, dimanche, un mémorandum d’entente (MOU) sur la coopération en matière de défense avec l’Arabie saoudite.Selon l’Administration sud-coréenne du programme d’acquisition de défense (DAPA), son chef, Eom Dong-hwan, et le vice-ministre saoudien de la Défense, Talal bin Abdullah Al-Otaibi, ont convenu d’établir un comité conjoint. Objectif : développer l’industrie de la défense et renforcer la coopération bilatérale dans les technologies concernées à moyen et long terme. Séoul et Riyad prévoient aussi de créer un groupe de travail afin de mener des projets de R&D sur les systèmes d’armement.Le représentant sud-coréen a déclaré que cet accord servirait à consolider le partenariat stratégique entre les deux pays et à développer leurs relations amicales. Il a ajouté s’attendre à ce que cela contribue aussi à augmenter les intérêts mutuels, voire à renforcer réellement la coopération en matière de défense.