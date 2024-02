La vitesse de télécommunication mobile la plus rapide en Asie-Pacifique est à Séoul

Photo : YONHAP News

Parmi les principaux pays de la région Asie-Pacifique, la Corée du Sud a émergé comme celui dont la vitesse de télécommunication mobile est la plus rapide. C’est ce qu’a révélé une enquête menée par l'agence de recherche britannique OpenSignal, entre octobre et décembre de l'année dernière.Portant sur 25 pays de la région Asie-Pacifique, l’étude dévoile que la vitesse moyenne de téléchargement des données mobiles en Corée du Sud s'est élevée à 140,2 mégabits par seconde (Mbps), la plaçant en première position parmi ses voisins.Au deuxième rang, on retrouve Singapour avec une vitesse de 71,1 Mbps, suivi de l'Australie, de Taïwan et de l'Inde.Le pays du Matin clair a également maintenu sa position de leader avec une vitesse moyenne de téléchargement de 5G de 436,7 Mbps. Cela a été révélé dans une autre enquête menée dans quinze pays de la région Asie-Pacifique.En Europe, la Norvège a enregistré la vitesse moyenne de téléchargement mobile la plus rapide avec 102,3 Mbps, suivie par le Danemark, les Pays-Bas et la Finlande.OpenSignal a expliqué que la diffusion de la 5G et l'augmentation de l'utilisation des bandes de fréquences ont conduit à des améliorations significatives de la vitesse sur la plupart des marchés mondiaux.