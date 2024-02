Piraterie en mer Rouge : ambassadeurs et consuls réunis à Addis-Abeba

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a tenu, jeudi dernier, en Ethiopie, une réunion de ses chefs de missions diplomatiques présents dans les pays bordant la mer rouge et le golfe d’Aden. Objectif : discuter des moyens de protection des ressortissants face aux pirates locaux.Les ambassadeurs et les consuls au Soudan, en Ethiopie, au Yémen, à Oman, en Egypte et au Kenya, ainsi que les ministères concernés y ont participé. Ils ont ainsi pu partager des informations concernant les anciens incidents liés aux pirates et leurs mouvements. Ils ont aussi discuté des mesures de réponse que chaque mission diplomatique doit mettre en place en cas d’enlèvements.L’ambassadeur pour la diplomatie publique Hong Seok-in, qui a présidé ce rassemblement, a souligné que chaque ambassade devait établir un système de coopération avec son pays résident pour faciliter le partage d’informations en cas de besoin.