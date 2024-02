Météo : entre grisaille et précipitations

Photo : YONHAP News

Peu de changement par rapport à hier dans le ciel du pays du Matin clair aujourd’hui. Ce mardi, il fait gris dans la quasi-totalité du territoire et des chutes de neige sont attendues par endroits. Notamment dans la matinée, des flocons sont prévus à Daejeon, Jeonju et Cheongju.Côté températures, ce matin il fait -4°C à Chuncheon, et -2°C à Séoul. Globalement, dans les régions intérieures, le mercure varient entre -2 et 1°C. Sur la côte sud, en revanche, il fait légèrement plus doux avec des températures avoisinant les 4°C, particulièrement dans le Jeolla du Sud.Cet après-midi, les prévisions de Météo-Corée annoncent 5°C dans toute la moitié nord. Il fera 7°C dans les régions du sud, et le mercure montera même jusqu’à 9°C à Busan et 11°C sur l’île méridionale de Jeju.