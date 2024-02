Séoul lance une équipe de soutien pour la coopération économique avec l’Afrique

Photo : YONHAP News

Un premier sommet Corée du Sud-Afrique aura lieu en juin à Séoul. Le pays du Matin clair veut en faire une opportunité de développement profond de la coopération économique avec les nations africaines. Pour cela, son gouvernement a mis sur pied aujourd’hui une équipe de soutien dédiée.Le groupe a été composé de représentants du ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Energie ainsi que de plus de trente organisations économiques, entreprises publiques et privées. Ses membres doivent plancher sur les principaux sujets de coopération avec 54 pays d’Afrique et concrétiser aussi les meilleurs moyens d’atteindre les objectifs fixés.Avec une population de 1,4 milliard d’habitants et un PIB combiné de 3 400 milliards de dollars, l’Afrique est un marché très prometteur. Elle est aussi riche en ressources naturelles et détient d’importantes réserves de minéraux essentiels. Pourtant, la coopération économique bilatérale est insignifiante à ce stade.A partir de ce constat, le ministère prépare, depuis l’an dernier, les fondements d’abord de la coopération commerciale. A cet effet, il a proposé aux nations d’Afrique un accord de partenariat économique (EPA) et un cadre de promotion du commerce et des investissements (TIPF). Il cherche en parallèle à instaurer les réseaux entre les agences pour la promotion du commerce et des investissements des deux parties et à renforcer la chaîne d'approvisionnement des minerais clés.