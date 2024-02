L’OCDE révise à la baisse sa prévision de croissance pour la Corée du Sud en 2024

Photo : YONHAP News

L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a revu légèrement à la baisse sa prévision de croissance sud-coréenne pour cette année. Elle table désormais sur un bond de 2,2 %, soit 0,1 point de moins qu’espéré il y a trois mois.Dans ses nouvelles perspectives économiques intermédiaires publiées hier, l’institution basée à Paris a pourtant maintenu son pronostic pour 2025, à 2,1 %.Le ministère sud-coréen de l’Economie et des Finances a expliqué que l’OCDE a avancé cette estimation après avoir pris en compte la politique économique de l’administration de Yoon Suk-yeol et ses propres prévisions.Effectivement, le gouvernement de Séoul avait précédemment anticipé une croissance de 2,2 % pour 2024. La Banque de Corée (BOK), elle, avait fait état de 2,1 %.S’agissant de l’inflation, l’OCDE a prévu qu’elle devrait revenir à 2,7 % en 2024 puis à 2 % en 2025.