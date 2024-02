Nouvel An lunaire : Yoon Suk-yeol accorde la grâce présidentielle

Photo : YONHAP News

Un total de 450 000 personnes seront graciées par le président de la République à l’occasion du Nouvel An lunaire, qui tombe cette année le 10 février. Cette annonce a été faite aujourd’hui par Yoon Suk-yeol en personne lors du conseil des ministres.Le chef de l’Etat a précisé que les bénéficiaires de la clémence seraient majoritairement des individus ayant fait l’objet de sanctions administratives du permis de conduire ou des règles d’hygiène alimentaire entre autres. Bref, des personnes ayant commis des infractions dans le cadre de l’exercice de leurs activités quotidiennes. La liste comprend aussi cinq entrepreneurs et sept hommes politiques, dont les noms n’ont pas encore été dévoilés.Le président Yoon s’est emparé de l’occasion pour demander aux ministères concernés de ne pas compter leurs efforts pour la stabilisation des prix et pour la sécurité de ses concitoyens, et ce en particulier en amont des congés de Seollal, la fête du Nouvel An lunaire.Le dirigeant a également voulu remercier tous ceux qui devront rester au service du peuple pendant ces vacances. Parmi eux les soldats, les pompiers, les policiers et les éboueurs, entre autres.