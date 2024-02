Nouvel An lunaire : attention aux bouchons vendredi et dimanche

Photo : YONHAP News

Qui dit fêtes dit embouteillages. Lors des festivités traditionnelles comme Seollal ou Chuseok, les habitants du pays du Matin clair ont l’habitude de prendre le volant pour aller retrouver leurs parents dans leur village natal ou pour voyager. A certains moments, ici et là, les bouchons se forment, et les autoroutes se transforment en véritables parkings.Selon les estimations, durant les prochains congés du Nouvel An lunaire qui se dérouleront du 9 au 12 février, en moyenne 5 200 000 véhicules vont circuler chaque jour. Il s’agit d’une augmentation de 150 000 unités comparée à Seollal 2023.D’après les autorités routières, pour l’aller, c’est ce vendredi matin, la veille du Jour de l’An lunaire, qu’il y aura le plus de circulations. Pour le chemin du retour, ça sera dimanche après-midi.Durant les quatre prochains jours de vacances, les péages des autoroutes sont gratuits, comme lors des précédentes fêtes.