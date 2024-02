Aéroport d’Incheon : 195 000 passagers par jour lors des vacances du Nouvel An lunaire

Photo : YONHAP News

195 000. C’est le nombre moyen de passagers attendus chaque jour à l’aéroport international d’Incheon, lors des vacances du Nouvel An lunaire, qui se dérouleront du 9 au 12 février.D'après les estimations de l'Incheon International Airport Corporation (IIAC), il s’agit d’une augmentation de 53 % comparée à Seollal 2023. Et ce chiffre représente environ 97 % de ceux enregistrés à l’occasion des fêtes du Nouvel An asiatique 2019. Soit avant que le monde n’entre dans l’obscur tunnel du COVID-19. Au cours des quatre jours des festivités, la journée la plus saturée en voyageurs sera celle du 12 février selon les estimations.Afin de prévenir le moindre incident, les halls d’arrivée et de départ seront ouverts plus tôt que d’habitude. Quelque 120 agents supplémentaires seront en service pour les contrôles de sécurité. 270 autres doivent aussi être placés pour aider les utilisateurs de smart et self services.