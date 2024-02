Grâce présidentielle : une liste de 980 bénéficiaires se dévoile

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a annoncé aujourd’hui en conseil des ministres qu’il allait accorder la grâce présidentielle à certains individus à l’occasion du Nouvel An lunaire. C’est la quatrième fois depuis sa prise de fonction en mai 2022.La nouvelle clémence concerne un total de 450 000 individus. Certains d’entre eux bénéficient de la grâce proprement dite, les autres voient leur sanction pénale supprimée ou réduite. Il y a aussi des personnes qui sont réhabilitées.A l’issue du conseil, le gouvernement a dévoilé une liste de 980 personnes, dont 24 anciens hauts fonctionnaires et hommes politiques. Parmi ceux-ci figurent notamment Kim Kwan-jin, le ministre de la Défense sous l’administration de Lee Myung-bak, qui a présidé le pays de 2008 à 2013, et Kim Ki-choon, le secrétaire général de l’ex-présidente Park Geun-hye.Le premier a été condamné à deux ans de prison pour son implication dans une affaire de manipulations de commentaires en ligne par l’armée en vue d’influencer l'opinion publique. Quant au second, il s’est vu lui aussi infliger une peine d’emprisonnement pour avoir ordonné de blacklister pas moins de 10 000 artistes critiques du gouvernement d’alors.La liste annoncée comprend également deux ex-patrons de la chaîne de télévision MBC et cinq entrepreneurs dont le PDG adjoint du groupe SK, Chey Jae-won.La nouvelle mesure prendra effet demain. Le gouvernement s’attend à ce qu’elle favorise notamment la cohésion nationale.