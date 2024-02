Facultés de médecine : 2 000 places de plus l’année prochaine

Photo : YONHAP News

Le numerus clausus en fac de médecine sera supprimé pour la première fois depuis 27 ans. Objectif : augmenter, bien sûr, le nombre d’étudiants admis dans ce cursus, et remédier à terme à la pénurie de médecins. En 2021, la Corée du Sud se situait, avec 2,6 docteurs pour 1 000 habitants, en queue de peloton des pays l’OCDE.Afin d’atteindre ce but, le gouvernement a annoncé aujourd’hui que, dès l’année prochaine, les facultés de médecine du pays recevraient 2 000 élèves de plus. Soit 65,4 % du nombre de places fixé pour cette année.Selon les explications du ministère de la Santé, ce sont principalement les écoles, situées en dehors de la région de Séoul, qui bénéficieront de cet accroissement.Avant de prendre cette mesure, le ministère a sondé les opinions des étudiants de cette branche, en novembre dernier. Ceux-ci ont alors insisté sur la nécessité d’augmenter de 2 151 à 2 847 le nombre combiné d’étudiants admis à la première année de leurs établissements. Les chiffres annoncés aujourd’hui sont donc inférieurs au résultat de l’enquête, certes, mais restent supérieurs à l’estimation de beaucoup, qui avaient anticipé la hausse de moins de 1 500 places.Lors d’un débat consacré à la vie quotidienne, qui s’est déroulé le 1er février en présence du président de la République, le ministère avait affirmé que le pays devrait compter 15 000 médecins de plus d’ici 2035.Les associations du métier n’ont pas tardé à réagir. Elles ont menacé d’une action collective contre l’annonce de l’exécutif, la qualifiant d’unilatérale.