Photo : YONHAP News

Un enfant ou adolescent sur cinq est « obèse » en Corée du Sud. C’est ce qu’a fait savoir, hier, la KOSSO, la Société coréenne d’études sur l’obésité. Pour être précis, 19,3 % des mineurs souffraient d’excès de graisse corporelle en 2021. L’ « obésité » est une phase plus inquiétante que le « surpoids ».D’après ses analyses, les raisons pour laquelle les jeunes habitants du pays du Matin clair ont de plus en plus de problèmes liés au poids sont les suivantes : l’augmentation de la consommation des boissons gazeuses telles que les sodas, la diminution des activités en plein air, le sommeil irrégulier ou encore la hausse du visionnage des contenus vidéos via la télévision ou l’ordinateur.