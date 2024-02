Le nouveau ministre des Affaires étrangères s’entretient pour la première fois avec son homologue chinois

Photo : 외교부

Le ministre sud-coréen des Affaires étrangères s’est entretenu, hier après-midi, par téléphone avec son homologue chinois. Une première depuis sa prise de fonction, le 12 janvier.Selon le ministère, les deux chefs de la diplomatie ont discuté des relations bilatérales et de sujets d’intérêt commun, dont les questions liées à la Corée du Nord. Pendant un peu moins d’une heure d’appel, ils ont vérifié leur volonté commune de développer leurs liens et leur souhait de renforcer les échanges sur divers niveaux.Cho Tae-yul a proposé d’accélérer les préparatifs du sommet entre la Corée du Sud, la Chine et le Japon. Wang Yi a répondu qu’il soutiendrait les efforts du pays du Matin clair, le pays hôte de ce rassemblement. Ils se sont aussi mis d’accord sur une tenue rapide de dialogues de haut niveau en matière de diplomatie et de sécurité.Le haut diplomate chinois a souligné que Pékin considérait toujours Séoul comme l’un de ses grands partenaires. Avant de déclarer espérer que les deux nations pourront rejoindre une orbite saine et stable. Et, ce par l’adoption de politiques positives, objectives et favorables vis-à-vis de l’empire du Milieu et le maintien du principe d’une seule Chine par son pays voisin.Quant aux questions liées à Pyongyang, les deux ministres ont chacun fait part de la position de leur gouvernement. Cho a exprimé ses inquiétudes à propos des provocations continues du Nord, ainsi que de son développement d’armes balistiques et nucléaires. A cela s’est ajouté le renforcement de la coopération militaire entre la Corée du Nord et la Russie. Le chef de la diplomatie sud-coréenne a appelé la Chine à jouer davantage son rôle afin que le royaume ermite arrête les bravades et reprenne le chemin de la dénucléarisation.Son interlocuteur a indiqué, lui, qu’il y avait des causes aux tensions de la péninsule coréenne. Il a déclaré vouloir que les deux Corées résolvent leurs problèmes à l’aide de dialogues et de négociations, en gardant la tête froide et en évitant les propos pouvant exacerber les tensions.