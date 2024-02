Cheongung-II : Séoul conclut un contrat d’exportation avec Riyad

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a signé, en novembre, un contrat de 3,2 milliards de dollars avec l’Arabie saoudite. Cela concerne l’exportation de dix batteries de Cheongung-II, un système de défense antimissile sol-air. C’est ce qu’a annoncé, hier, le ministère sud-coréen de la Défense.Mis au point par l’Agence pour le développement de la défense (ADD) et fabriqué par l’entreprise sud-coréenne LIG Nex1, le Cheongung-II est capable de répondre à la fois aux missiles balistiques et aux attaques d’avions. Le pays du Matin clair avait commencé à produire ce système d'interception de moyenne portée et de moyenne altitude en 2018. Les premières unités avaient été livrées à son armée en novembre dernier.L’une de ses armes clés peut intercepter des cibles jusqu’à 40 km et à une altitude inférieure à 40 km. Ce nouveau système de défense a présenté 100 % de taux de réussite au tir après plusieurs essais.