Balance courante : excédent en décembre pour le 8e mois consécutif

Photo : YONHAP News

En décembre dernier, la Corée du Sud a affiché une balance courante excédentaire pour le huitième mois consécutif avec un solde positif de 7,41 milliards de dollars. C’est ce qu’a annoncé, ce matin, la Banque de Corée (BOK).Dans le compte des biens et des services, le pays du Matin clair a enregistré un surplus de 8,04 milliards de dollars. Cette balance est donc restée excédentaire pour le neuvième mois d’affilée. Quant aux exportations, cela faisait treize mois, jusqu’à septembre, que leur chiffre reculait. Il était remonté le mois suivant avant de poursuivre sa tendance haussière. Pour être précis, la valeur des exportations s’est élevée à 59 milliards de dollars en décembre, soit une hausse de 5,8 % sur un an. Et, ce, grâce à la hausse des ventes de semi-conducteurs et d’automobiles à l’étranger. Leurs exportations ont bondi respectivement de 19,1 et de 19,2 %.S’agissant des importations, elles se sont rétrécies de 9,3 % en glissement annuel pour s’élever à 50,9 milliards de dollars. En effet, la baisse des prix de l’énergie s’est traduite par celle des importations de matières premières.La balance des services a été déficitaire avec une perte de 2,54 milliards de dollars. La cause : la diminution du solde des voyages, due à la baisse du nombre de touristes japonais et le rétrécissement des revenus provenant de l’usage de brevets.La balance des revenus primaires, qui a été déficitaire en novembre, a enregistré un excédent de 2,46 milliards de dollars. Dans le compte financier, l’actif net a bondi de 5,68 milliards de dollars, se soldant par une hausse de 32,4 milliards de dollars pour l’année 2023.